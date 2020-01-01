محرز: المقارنة مع صلاح تخص المشجعين ولا تهمني

الدولي الجزائري تحدث عن حظوظ فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد الجناح الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يهتم بالمقارنات المستمرة بينه ومحمد صلاح نجم ليفربول.

المقارنة بين الثنائي منذ وصولهما للدوري الإنجليزي، كانت محل جدل كبير في الأوساط العربية، نظراً للنجاح المبهر الذي حققه كل منهما في إنجلترا.

محرز يحمل لقبين بريميرليج أحدهما مع مانشستر سيتي والآخر بصفوف ليستر، بينما تفوق صلاح أوروبياً بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر.

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الدولي الجزائري قال عن هذه المقارنة في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس":"المقارنات جزء من المنافسة وأمر طبيعي، صلاح يقدم مستويات مميزة جداً منذ قدومه للدوري الإنجليزي".

وأضاف:"هناك اختلافات كبيرة جداً بيننا في أسلوب اللعب، لذلك المقارنة لا تهمني كثيراً لأن تداولها يقتصر على المشجعين فقط".

وأما عن العودة للتدريبات بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا:"عشنا فترات صعبة خلال انتشار الفيروس، والآن نسعى للعودة بشكل تدريجي، للانتظام في المباريات لإنهاء الموسم بطريقة جيدة والفوز بالبطولات".

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الفوز بدوري أبطال أوروبا:"لدينا القدرات اللازمة لتحقيق البطولة، لكن المنافسة ليست سهلة وكل الفرق تحلم بتحقيق اللقب، ربما لسنا الأفضل في الوقت الحالي لكننا جيدين".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر بعد 29 جولة، بينما تغلب على ريال مدريد 2/1 في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، لتصبح حظوظه قوية لبلوغ دور الثمانية.