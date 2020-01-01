محاولات مكثفة لعودة الدوري الإنجليزي في يونيو

مباريات بدون جمهور وتحت إجراءات وقائية وأمنية مشددة

تجري اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من المحادثات المكثفة، طمحاً في استئناف البطولة خلال شهر يونيو القادم، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

انتشار الوباء بمختلف أنحاء العالم، تسبب في حالة شلل تام لجميع الأنشطة الرياضية خلال شهر مارس الماضي، وعلى رأسها الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا.

البريميرليج كان من المقرر عودته في أول مايو، لكنه أصدر بياناً رسمياً أول أمس الجمعة، لتأجيل المسابقة لأجل غير مسمى لاستمرار انتشار الفيروس.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك اجتماعات جارية الآن، للاتفاق مع باقي الأندية حول إقامة ما تبقى من بطولة خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.

ويطمح المسؤولون في انتهاء الانتشار المتزاد للفيروس خلال الأسابيع القليلة القادمة، طمحاً في تخفيف القواعد الصارمة على إقامة المباريات بشكل تدريجي.

وتأتي الخطة الحالية التي يتم وضعها، بخوض المباريات المتبقية من البريميرليج، تحت إجراءات وقائية مشددة، للحفاظ على سلامة اللاعبين وكل المتواجدين بالملاعب.

ومن المقرر وضع جميع السبل الممكنة، لقطع الطريق على الجمهور الذي يحاول مخالفة اللوائح وحضور المباريات، مع مخاطبة قنوات البث التليفزيوني، بزيادة عدد المواجهات المذاعة على الهواء في كل جولة.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ82 نقطة قبل التوقف، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة بعد 29 جولة من عمر المسابقة.