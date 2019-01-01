كلوب: علمت بموهبة تراوري قبل قدومه لولفرهامبتون

حذر شديد من المدرب الألماني قبل مواجهة تراوري ورفاقه بالدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه كان يؤمن دائماً بقدرات أداما تراوري جناح ولفرهامبتون، بعد التألق الملفت للاعب خلال هذا الموسم.

تراوري نجح في قيادة ولفز للانتصار على مانشستر سيتي أمس الجمعة بنتيجة 3/2، تكراراً لما فعله خريج أكاديمية برشلونة في المواجهة الأولى أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

كلوب سيتعامل بحذر شديد مع اللاعب، قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ولفرهامبتون غداً الأحد، طامحاً في تجنب مفاجأة تعيق سلسلة انتصاراته المحلية.

وقال المدرب الألماني لشبكة "سكاي سبورتس":"كان موهبة استثنائية في ميدلزبره ولكنه احتاج فقط لشخص يعطيه التعليمات الصحيحة، الآن يتعامل مع المدرب المناسب نونو سانتو الذي ساعده على الوصول للمستوى المطلوب".

وأضاف:"تراوري لاعب خطير جداً يشبه جيمي فاردي في المساحات، من الصعب جداً الدفاع أمامه بسبب السرعة الفائقة والقدرات الفنية التي يمتلكها".

وعن المواجهة القادمة:"أتمتع بفريق ذكي جداً ولا أحتاج لمطالبتهم بالتركيز لأننا نمتلك مجموعة رائعة من الشخصيات القوية داخل الملعب".

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يذكر أن ولفرهامبتون أنفق 18 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع صاحب الـ23 سنة في 2018، والذي تعثر ببداية مسيرته، قبل الظهور بشكل مختلف هذا الموسم بتسجيل 5 أهداف بجميع البطولات.

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول البريميرليج بـ52 نقطة، مقابل 39 لليستر سيتي أقرب منافسيه، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس بـ30 نقطة.