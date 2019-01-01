فينالدوم يتعجب من وصف جوارديولا لماني بالغطاس

حالة من الجدل قبل المواجهة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي

أعرب جيورجيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، عن تعجبه الشديد من تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، واتهامه ساديو ماني بالتمثيل.

جوارديولا خرج لإشعال مواجهة سيتي وليفربول بعد غد الأحد، لاتهام ماني بالتحايل للحصول على ركلات جزاء.

المدرب الإسباني خرج ليتراجع عن ما قاله، مؤكداً اعترافه بموهبة المهاجم السنغالي، لكنه اندهش من ركلة الجزاء التي حصل عليها ضد ليستر سيتي.

فينالدوم قال عن هذه الواقعة:"سمعت ما قاله بيب، له كامل الحرية في رأيه عن الفريق، ولكن هل ماني يقوم بالغطس؟".

وأضاف:"لم أشاهد لقطة أستون فيلا مرة أخرى عندما حصل على بطاقة صفراء للتمثيل، ولكن لا أتذكر أي مرة أخرى حدث فيها هذا الموقف".

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وتابع:"كم مرة حصل أحد لاعبينا على إنذار للغطس؟ أعتقد أن ماني هو الأول، لذلك أرى وصفنا بالغطاسين أمراً غريباً".

ويخوض ليفربول مواجهة سيتي وهو في المركز الأول بـ31 نقطة، مقابل 25 للفريق الخصم صاحب المرتبة الثانية.