فاردي: ليستر سيتي يستحق المنافسة على البريميرليج

مواجهة منتظرة بين الفريقين بعد غد الخميس بالجولة التاسعة عشر من البطولة

يرى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، أن فريقه يستحق يستحق مكانه الحالي، بمنافسة ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ليستر يستعد لاستضافة متصدر البريميرليج بعد غد السبت، طامحاً في تقليص الفارق مع الريدز، والاقتراب بشكل أكبر من صدارة البطولة.

فريق المدرب بريندان رودجرز عانى من هزيمة مؤثرة يوم السبت الماضي، عندما سقط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3/1 على ملعب الإتحاد.

وقال فاردي عن مواجهة الريدز:"نحن على ثقة دائمة بما يمكننا فعله ونريد إظهار قدراتنا بشكل مستمر في كل مباراة، في رأيي نحن نستحق موقعنا الحالي في الدوري".

وأضاف متصدر الهدافين بالبريميرليج:"علينا الذهاب لمواجهة ليفربول مثل أي مباراة، نحن نمتلك مواهب مميزة بالفريق ونثق في إمكانية إيذاء الفرق الأخرى عندما نكون في يومنا".

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وتابع:"نشعر بالإحباط بعد الهزيمة من مانشستر سيتي، ولكن الآن نحن على أتم الاستعداد لليفربول يوم الخميس".

ويحتل ليستر المركز الثاني بجدول الدوري بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الثالث بـ38 نقطة.