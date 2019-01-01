فابينيو: لم نخسر البريميرليج بسبب الهزيمة من سيتي

مشدداً على أهمية الفوز غداً من أجل توسيع الفارق

يرى لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي غداً السبت بالدوري الإنجليزي، لن تحسم الفائز باللقب هذا الموسم.

ليفربول يستضيف سيتي على ملعب أنفيلد، في مباراة يراها أغلب المتابعين حاسمة بشكل كبير لسباق المنافسة على البريميرليج.

الموسم الماضي شهد تعادل الفريقين بنفس الملعب، وفوز مانشستر سيتي 2/1 على ملعب الاتحاد، ليحصد الأخير البطولة في النهاية.

فابينيو قال في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أن خسارتنا البريميرليج الموسم الماضي كان بسبب نتيجتنا أمام سيتي".

وأضاف:"الفوز عليهم في العموم يمنحنا فرصة لتوسيع الفارق والمزيد من الأفضلية لحظوظنا على حسابهم".

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وتابع:"سنفعل كل ما لدينا من أجل الفوز، النتيجة لن تحسم أي شيء، ولكنها ستكون مفيدة أمام المنافس المباشر".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن سيتي صاحب المركز الثاني.