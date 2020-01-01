سيناريو جديد لاستكمال الدوري الإنجليزي في 5 أسابيع

اجتماع حاسم في انتظار أندية البريميرليج

ظهر يوم 8 يونيو القادم، كالسيناريو الأفضل من أجل استئناف النشاط مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

الوباء المميت انتشر في مختلف أنحاء العالم مطلع العام الجديد، وتسبب في توقف النشاط الرياضي بالكامل في شهر مارس، بعد وصوله للعديد من الرياضيين.

أندية الدوري الإنجليزي، اجتمعت أمس الجمعة، من أجل مناقشة السيناريوهات المقترحة لاستئناف المسابقة، وسط إصرار على عدم إلغاء البطولة.

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شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن استعراض الأندية خلال الاجتماع الذي أقيم عن طريق الفيديو، كل المقترحات المحتملة لعودة النشاط في شهر يونيو أو يوليو أو أغسطس.

ويأتي المقترح الأقرب للواقعية، هو إقامة المباريات المتبقية من البريميرليج في غضون 5 أسابيع، حيث يتبقى لكل فريق 9 أو عشر مباريات، بواقع مواجهتين كل أسبوع.

وتم الاتفاق كذلك على خوض المباريات المتبقية بدون جمهور، حفاظاً على سلامة الجميع، مع إجراء فحوصات فيروس كورونا على اللاعبين والعاملين بالفرق.

الأمور ستضح بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، بعد حسم الحكومة الإنجليزية لمصير استكمال حالة الحظر التي تعيشها البلاد حتى 7 مايو القادم.

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ومن المتوقع أن يتم حسم القرار النهائي بخصوص الشكل الجديد لاستكمال البريميرليج يوم 1 مايو، وهو موعد الاجتماع القادم لملاك أندية البطولة.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول للبريميرليج بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة، ليصبح على أعتاب حسم اللقب الغائب منذ 30 سنة.