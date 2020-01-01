البريميرليج يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في ديسمبر

منافسة محتدمة وشرسة هذه المرة على الجائزة

كشف اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، بوجود منافسة شرسة ومحتدمة هذه المرة.

ترينت أرنولد مدافع ليفربول، يأتي على رأس المرشحين، بعد تسجيله هدفاً رائعاً في شباك ليستر سيتي، وصناعة 3 أهداف آخرين بنفس البطولة، والخروج بـ3 شباك نظيفة على مدار الشهر.

إيميليانو بوينديا لاعب نوريتش سيتي أيضاً، بعد صناعته 29 فرصة لفريقه، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في شهر واحد بتاريخ البريميرليج منذ بداية مرحلة الإحصائيات، كما صنع هدفين آخرين.

مهاجم إيفرتون المتألق كالفيرت ليوين يدخل المنافسة، بتسجيله 5 أهداف في ديسمبر، منهم ثنائية في الفوز على تشيلسي بعد رحيل المدرب ماركو سيلفا وأخرى في نيوكاسل يونايتد.

وأما المنافس الأشرس فهو كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، بتسجيله 3 أهداف منها مستواه المميز والمبهر في الفوز على أرسنال 3/0، كما صنع 3 أهداف آخرين.

ويدخل بن فوستر حارس واتفورد بعد قيامه بـ20 تصدي والخروج بشباك نظيفة في 3 مرات، وكذلك داني إينجز مهاجم ساوثامبتون صاحب الـ5 أهداف مع القديسين على مدار الشهر.

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ويأتي آداما تراوري جناح ولفرهامبتون من ضمن المرشحين بقوة، بعد قيادته فريقه لتحقيق 11 نقطة بالشهر، وتسجيله ثنائية في مانشستر سيتي وهدف آخر بتوتنهام.

وأخيراً يتواجد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بعدما أحرز 4 أهداف في 3 انتصارات متتالية للثعالب في ديسمبر، أبرزهم على الإطلاق هدفه بمانشستر سيتي على ملعب الإتحاد.

وحدد الموقع الرسمي للبريميرليج تاريخ 6 يناير 2020 الجاري لإغلاق التصويت على الفائز، ليتم الكشف عن صاحب الجائزة الأسبوع القادم.