البريميرليج يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في ديسمبر

كشف اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، بوجود منافسة شرسة ومحتدمة هذه المرة.

ترينت أرنولد مدافع ليفربول، يأتي على رأس المرشحين، بعد تسجيله هدفاً رائعاً في شباك ليستر سيتي، وصناعة 3 أهداف آخرين بنفس البطولة، والخروج بـ3 شباك نظيفة على مدار الشهر.

إيميليانو بوينديا لاعب نوريتش سيتي أيضاً، بعد صناعته 29 فرصة لفريقه، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في شهر واحد بتاريخ البريميرليج منذ بداية مرحلة الإحصائيات، كما صنع هدفين آخرين.

مهاجم إيفرتون المتألق كالفيرت ليوين يدخل المنافسة، بتسجيله 5 أهداف في ديسمبر، منهم ثنائية في الفوز على تشيلسي بعد رحيل المدرب ماركو سيلفا وأخرى في نيوكاسل يونايتد.

