ليفربول لم يخسر كل شيء - أليسون يحسم لقب القفاز الذهبي

أليسون تفوق على إيدرسون في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي

حسم أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الفوز بجائزة القفاز الذهبي بعد الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة خلال الموسم الجاري.

بيكر تساوى مع إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي، حتى الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج، إلا أنّ استقبال السيتزنز لهدف من برايتون وخروج ليفربول دون أهداف أمام ولفرهامبتون أنهى الصراع.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز بها حارس مرمى ليفربول منذ موسم 2007-2008 حينما خرج بيب رينا بـ 18 مباراة دون استقبال أهداف.

ولم يحقق أي حارس 21 مباراة دون استقبال أهداف في تاريخ البريميرليج سوى مرتين قبل أليسون، الأولى من جانب بيتر تشيك مع تشيلسي في موسم 2004-2005

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رسميًا مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 🏆✨ pic.twitter.com/DjD3p2dv9s — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

كما فعلها إيدوين فان دير سار في مانشستر يونايتد موسم 2008-2009.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالية والسادسة عبر التاريخ.