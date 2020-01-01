كلوب يروي أسرار غضب فينالدوم أمام برشلونة

لاعب الوسط الهولندي كان من أبطال الليلة التاريخية لليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن بعض تفاصيل تشكيل فريقه، وكواليس مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

مواجهة الإياب في نصف النهائي كانت مفتاح ليفربول للفوز بالبطولة، حيث تغلب الفريق على نظيره الإسباني 4/0، بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة في كامب نو.

جيورجينو فينالدوم كان من أبطال هذه الليلة، حيث دخل كبديل وسجل ثنائية، ليقود الريدز لتحقيق أحد أهم انتصاراته في تاريخ المسابقة.

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وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس":"اللاعبون يعرفون مشاركتهم من عدمها قبل المباراة بيوم أو إثنين، حيث أريد دخولهم كل لقاء على أتم استعداد لذلك أعاملهم بشكل فردي".

وأضاف:"لو هناك لاعب يشارك كأساسي في آخر 20 مباراة لا توجد مشكلة في جلوسه كبديل المواجهة القادمة، لأن الحكم يأتي على حسب الموقف الذي أمامنا مثلما حدث في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

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وتابع:"أخبروني في الفريق أن فينالدوم كان بقمة غضبه بعد سماعه خبر جلوسه على دكة البدلاء ضد برشلونة، ولكن الحديث دائماً يتأجل لما بعد المباراة، لا يوجد مجال لمناقشة أي شيء قبل دخول الملعب".

يذكر أن ليفربول حصد لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه خرج من النسخة الحالية أمام أتلتيكو مدريد بدور الـ16، كما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.