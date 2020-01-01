كلوب يؤكد تعافي آرنولد ويبدي قلقه من عودة الجماهير

أشاد كذلك بعمل نونو سانتو مع وولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن آخر تطورت الإصابات بفريقه، قبل مواجهة وولفرهامبتون في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

الريدز يلعبون أمام الذئاب، بعد التعادل المحبط أمام برايتون الجولة الماضية، في المباراة الأولى للفريق بعد عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن العديد من الجوانب الهامة، أبرزها عودة المدافع الإنجليزي ترنت آرنولد من الإصابة.

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وقال الألماني في تصريحاته:"سنرى جاهزية اللاعبين، ترنت آرنولد ونابي كيتا عادا للتدريبات مرة أخرى، الأمر يعتمد على ما حدث ضد أياكس أمستردام بالنسبة لباقي اللاعبين".

وأضاف:"هناك فرصة لمشاركة ترنت أو نابي، ولكن من غير المؤكد ظهور أي منهما في التشكيل الأساسي للفريق".

وأنا عن زيادة عدد التبديلات:"لم يتوقع أحد حدوث هذه الزيادة، لو قمنا بالتصويت الشهر الماضي لكان حدث ذلك، كما أن رؤساء الأندية يرون الأمور بطريقة مختلفة عن المدربين".

واستكمل:"الأندية تلعب مرة واحدة كل 3 أيام، ستكون مشكلة كبيرة لجاريث ساوثجيت في اليورو، لذلك يجب عليه التحدث مع الاتحاد الإنجليزي".

وعن قيام جاري نيفيل بانتقاد لاعبي ليفربول:"ربما هذه الطريقة التي يتعامل بها مع الأمور، ولكني لست مثله، أنا أتحدث عن جميع اللاعبين وليس ليفربول فقط".

عودة الجماهير:"أتمنى أن تعود هذه الخطوة بالنفع علينا جميعًا، لعبت أمام 2000 مشجع من قبل وكانوا في حالة مزاجية سيئة، أتمنى عدم شعورهم بالغضب إذا لم تصل التمريرة الأولى من لاعب إلى آخر".

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أول مباراة له كمشجع:"بالتأكيد أتذكرها، كنت أشاهد فريقي المحلي كثيرًا، المباراة الأولى في دوري المحترفين كانت لشتوتجارت، جدتي صنعت بعض الملابس التي تشبه الطقم الأساسي للفريق، كان الأمر مثيرًا للحكة ولكنه كان الزي الألطف في حياتي".

مواجهة وولفرهامبتون:"عندما تواجههم فهم يلعبون مثل الكبار، خاصة العام الماضي عندما تعاملوا مع الدوري الأوروبي، نونو يقوم بعمل استثنائي ويوظف اللاعبين بطريقة جيدة ويختار أفضل اللاعبين البرتغاليين".

يذكر أن ليفربول يخوض مواجهة بعد غد الأحد، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة، بالتساوي مع توتنهام المتصدر بفارق الأهداف.