كلوب: لم نكن أذكياء بالشكل الكافي لإسقاط إيفرتون

تعادل سلبي باهت للريدز في الديربي

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه لم يكن بالذكاء الكافي، من أجل الفوز على إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعادل سلبياً مع إيفرتون بدون أهداف، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب التوفيز، في غياب محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء طوال أحداث اللقاء.

وقال كلوب بعد التعادل:"المباراة كانت سجالاً بين الفريقين، كل فريق أظهر ما يعني له الديربي، إثارة وقوة بدنية عالية جداً، ولم نحصل على المساحات الكافية رغم سيطرتنا على الكرة".

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وأضاف:"إيفرتون دافع بطريقة جيدة، ولم نكن أذكياء بالشكل الكافي لاستغلال أي مساحة أتيحت لنا، ولكن نتفهم طبيعة العودة بعد غياب طويل، كرة القدم تبدو مختلفة قليلاً بالوضع الحالي ولكن يجب علينا التأقلم".

وتابع:"كل فريق حاول القتال بجنون من أجل الفوز، لم تكن هناك العديد من اللمحات الفنية الخاصة، المواجهة كانت بدنية بصورة أكبر".

واستكمل:"نعم سيطرنا على المباراة ولكن الفرصة الأخطر كانت لصالحهم، لا توجد لدي مشكلة مع التعادل ولكن بكل تأكيد أريد تقديم كرة قدم أفضل".

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جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ83 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، حيث تفصله خطوات قليلة عن حسم اللقب.