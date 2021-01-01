كلوب: لا يمكن نسيان سباعية أستون فيلا وعلى الكوكب التخلص من هذه المشكلة!

أسبوع حافل بالضغوط لليفربول

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه يواجه الكثير من الضغوط على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع المقبل.

ليفربول خسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية من الأبطال، ليصبح على أعتاب الخروج من المسابقة.

الفريق أمامه مواجهة صعبة ضد أستون فيلا، غدًا السبت، بالدوري، في لقاء هام من أجل التأهل إلى الأبطال الموسم القادم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا:"هذا الأسبوع يحمل فرصة لنا وكذلك بعض الضغوط، لا توجد فرصة من دون ضغط، يجب علينا الاستعداد، قدمنا مباراة رائعة أمام آرسنال والعكس تمامًا ضد ريال مدريد".

وأما عن تعرض لاعبيه للعنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"هذه المواقع بها مشكلة وهي قيام الأشخاص بالاختباء خلف أي حساب وقول أي شيء، وهو ما يجب التخلص منه سريعًا على هذا الكوكب".

التعافي بعد الخسارة 7\2 ضد أستون فيلا في الذهاب:"هذه الأمور لا يجب أن تحدث لنا ابدًا، المباراة لا تزال في ذهني ويجب علينا تصحيح الأمور".

المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا:"فيلا يعتبر من أقوى المنافسين على التأهل لدوري الأبطال، يلعبون بشكل جيد وقاموا بالعديد من الصفقات الجيدة مثل واتكينز وباركلي وكاش".

تغيير نابي كيتا المبكر ضد ريال:"هو أظهر جودته ولعب العديد من المباريات الجيدة معنا، ولكني اتخذت قرار تغييره في لحظة معينة وتحدثنا بعد اللقاء وكل شيء على ما يرام".

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الإصابات وعلى رأسها جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك:"بكل أمانة لا أعلم حتى الآن، علينا أن نرى ما سيحدث وفقًا للمعلومات التي نحصل عليها كل يوم".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي بعد 30 جولة من عمر المسابقة بـ49 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا بالمركز التاسع بـ44 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ74 نقطة.