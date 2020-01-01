كلوب : فابينيو يمكنه اللعب كمدافع ومتى يعود فان دايك؟

تصريحات المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي لمواجهة شيفيلد يونايتد

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول ، أنه لا يعرف الموعد المحدد، لعودة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فان دايك تعرض للإصابة المروعة يوم السبت الماضي، بعد اصطدامه بجوردان بيكفورد، في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي .

ليفربول يستعد لمواجهة جديدة أمام شيفيلد بالجولة المقبلة من البريميرليج، لذلك تحدث كلوب عن آخر تطورات حالة فان دايك.

وقال الألماني:"أتفهم اهتمام الناس بإصابته، هو في حالة جيدة، لا يمكنني تحديد الموعد الدقيق لعودته، الجراحة ستتم في الوقت المناسب، والتعافي سيحتاج لوقت يعتمد بشكل كبير على استجابته للعلاج".

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رقم ملعب أنفيلد:"الآن أمامنا 3 مباريات على ملعبنا، هذا جيد بالنسبة لنا، أحب أنفيلد لأنه مكان رائع حتى مع غياب الجماهير لأنه بيتنا".

الدفع بفابينيو كقلب دفاع بعد إصابة فان دايك:"نحن نعلم جميعاً قدرته على اللعب في هذا المركز، تألق فيه أمام بايرن ميونخ، لذلك لست مندهشاً من مستواه، ولكنه بحاجه للتأقلم على هذا المكان".

مقارنة مستوى ليفربول ضد إيفرتون بمواجهة أياكس:"بكل تأكيد مواجهة إيفرتون، ولكن عليك الفوز بالمباريات عموماً، من المؤسف أن البعض سأل إريك تين هاج عن تعليقاتي بخصوص ملعب أياكس، لم أقصد أن الملعب كان سبب مستوانا المتواضع".

النتائج الغريبة:"هذه الأمور لا تهمنا، كل ما نهتم به هو زيادة فرصتنا في الفوز بكل مباراة وعدم استقبال الأهداف، ولكن لا تعلم ما سيحدث في البريميرليج".

مواجهة شيفيلد:"ستكون مباراة صعبة، لديهم مدرب جيد ومجموعة رائعة من اللاعبين، كان أمامهم أسبوعاً كاملاً للتحضير، يمتلكون قدرات مميزة خاصة في الكرات الثابتة".

الإصابات:"كان هناك بعض المناقشات مع الجهاز الطبي بخصوص ضغط المباريات، جميع من لعبوا أمام أياكس بحالة جيدة، تشامبرلين وفان دايك وربما تسيميكاس لن يلعبوا ضد شيفيلد".

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جاهزية تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب:"لا أعلم، سنتدرب بعد المؤتمر الصحفي، وسنرى بعدها الموقف النهائي للجميع، لا أريد استبعاد أي لاعب الآن".

100 مباراة لأندي روبرتسون:"أخيراً شيء لطيف للحديث عنه، قصة رائعة جداً منذ وصوله هنا، قام بتثبيت نفسه على أعلى مستوى ممكن ويتحسن باستمرار، كنت أصرخ فيه كالشيطان أمام أياكس وكان يرد بطريقة جيدة".

ويلعب ليفربول مواجهة شيفيلد، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إيفرتون المتصدر حتى الآن.