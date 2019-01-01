كلوب عن عودة لالانا: قصة عظيمة وهدف مستحق

بعد إنقاذه ليفربول من الهزيمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رحب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعودة آدم لالانا لاعب وسط الفريق مرة أخرى بعد سلسلة طويلة من الإصابات.

صاحب الـ31 عاماً عانى من مشاكل متكررة بخصوص لياقته البدنية طوال مشواره مع الريدز، حرمته من تقديم الإضافة المطلوبة.

الإنجليزي ساهم مؤخراً في نجاة ليفربول من هزيمة محققة أمام مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف التعادل باللحظات الأخيرة الأحد الماضي.

كلوب قال عن لالانا:"قصة رائعة جداً، تحدثنا لفترة طويلة هذا الأسبوع حول وضعه، وهو يشعر بهدوء تام ويعلم صعوبة الدخول بالتشكيل الأساسي".

وأضاف:"هو يبذل كل ما لديه في التدريبات، واستحق الظهور وإثبات نفسه في 25 إلى 30 دقيقة لإحداث الفارق وتسجيل هدف التعادل".

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وتابع:"عشنا لحظات من الرعب أثناء تطبيق تكنولوجيا الفيديو، ولكنه كان يعلم أنها لم تكن تسللاً، قصة عظيمة لهدف رائع".

يذكر أن لالانا ظهر في 31 مباراة فقط بآخر موسمين، وينتهي عقده مع ليفربول في شهر يونيو القادم.