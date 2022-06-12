ليفربول كان الأقرب لحسب صفقة تشواميني لولا تدخل مبابي!

النجم الفرنسي كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف ليفربول..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض الكواليس الخاصة بإتمام عملية انتقال متوسط ميدان فريق موناكو، أوريليان تشواميني، إلى نادي ريال مدريد.

وكان الملكي قد أعلن عن انتقال اللاعب بصورة رسمية لفريق العاصمة الإسبانية في الأيام الماضية، بعد فترة قليلة من فشل التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن فشل التوقيع مع الجناح الفرنسي، هو ما شجع الفريق الأبيض لإتمام عملية انتقال تشواميني.

ماذا عن مفاوضات ريال مدريد؟

أوضح التقرير أن بداية مفاوضات ريال مدريد للاعب أوريليان تشواميني كانت منذ شهر سبتمبر الماضي، لكنها توقفت في الفترة الأخيرة لعدة ظروف.

وعاد الحديث مجددًا في نفس الفترة التي دخل فيها ليفربول في سباق الحصول على خدمات اللاعب، لكن الملكي قد استطاع بالفعل إقناعه بالتواجد في إسبانيا.

كما أشار التقرير إلى طريقة الريدز في محاولات تغيير قرار تشواميني، حيث عرض عليه التواجد في إنجلترا بصفة أساسية، عوضًا عن منافسة لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو في ريال مدريد.

لكن أوريليان قد أظهر رغبته بالفعل في الذهاب للمعسكر الأبيض، وهو ما أعجب الفريق الملكي، وعجل من إتمام التعاقد معه.

ماذا عن قصة مبابي؟

أوضح التقرير أن فشل التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، كان له دورًا كبيرًا في إتمام عملية انتقال متوسط ميدان موناكو.

حيث أن الملكي قد قرر بالفعل جلب تشواميني، بعد لحظات من فشل إقناع مبابي بالذهاب إلى الفريق الأبيض.

وعادت المفاوضات من جديد بين نادي العاصمة وفريق الإمارة، وتم الاتفاق على كافة الشروط في وقت سريع، للرد على نجاح باريس بإقناع كيليان بالاستمرار.

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