كاراجر : ريال مدريد كان خطوة للأمام لرونالدو وليس صلاح

التكهنات مستمرة حول مصير الجناح المصري

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، أن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد لن يكون خطوة للأمام للنجم المصري.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة، حول عدم شعور صلاح بالراحة في ليفربول، بسبب جلوسه على دكة البدلاء وتغييره أكثر من مرة.

اللاعب خرج في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية، ليفتح الباب أمام فكرة انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة في حالة رحيله عن الريدز.

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ومن جانبه قال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس:"عندما ذهب كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد كانت خطوة للأمام بالنسبة له لأن النادي كان في أفضل حالاته وقتها".

وأضاف:"في الوقت الحالي لو نظرنا إلى ريال مدريد وبرشلونة، سنجد أنهما سقطا بشكل واضح في الفترة الأخيرة".

وتابع:"صلاح لديه سنتان ونصف للرحيل، لا أجدها مشكلة كبيرة، ريال أنفق الكثير من المال على إيدين هازارد عندما كان في عمره".

واستكمل:"عندما تريد أن تنفق هذا النوع من المال، فأنت تحتاج للتعاقد مع لاعب عمره 25 أو 26 سنة حتى تحصل على الجودة الحقيقية له".

وفي نهاية حديثه أكد كاراجر أنه لا يتوقع رحيل صلاح، ولكن لو حدثت هذه الخطوة ستجلب الكثير من الأموال لصالح ليفربول.

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جدير بالذكر أن الدولي المصري البالغ من العمر 28، عقده ينتهي مع ليفربول في صيف 2023 وسط أنباء حول محاولة الريدز لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.