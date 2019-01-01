فينالدوم يسأل لماذا ضربته ..ماني يكشف كواليس خلافه مع صلاح

الدولي السنغالي شدد على رغبته في مساعدة الفريق بشكل عام

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي الفريق من خلافه مع زميله المصري محمد صلاح.

ماني انفجر غاضباً بعد استبداله بمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لرفض صلاح التمرير له ببعض اللقطات.

الواقعة تصدرت العناوين وسط توقعات بتفاقم الأزمة، ولكن الأمور كانت مختلفة في غرفة ملابس ليفربول.

الدولي السنغالي قال في تصريحات لـ"كانال سبورت":"الجميع حاول السخرية من الواقعة بشتى الطريق".

وأضاف:"فينالدوم من المعروفين بروح الدعابة والحس الفكاهي، كان ينتظرني أنا وصلاح ويسأله أمام الجميع، لماذا قام ماني بضربك؟

وتابع:"الضحكات كانت تتعالى في كل مرة، وبالنسبة لي كل هدفي هو مساعدة الفريق وقتل المباراة، انظروا لمانشستر سيتي يفوزون بـ5 و6 أهداف في مباريات عديدة".

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وتأتي تصريحات ماني قبل مواجهة ليفربول المنتظرة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.