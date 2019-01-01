فان دايك: دفاعنا لم يتأثر بتغييرات الوسط

وضع يده على النقطة التي يجب تحسن ليفربول بها

أصر فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول، أن الشكل الهجومي لوسط الفريق لا يجعل الأمور أكثر صعوبة عليه.

المدرب يورجن كلوب قرر الدفع بخط وسط ذو طابع هجومي أمام جينك البلجيكي أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

الألماني لعب بنابي كيتا وأليكس تشامبرلين بجوار فابينيو، لتنتهي المباراة بفوز الريدز 4/1.

فان دايك قال عن مستوى فريقه:"لا أعتقد ان الأمور أصبحت صعبة، لدينا فابينيو أمام الرباعي الدفاعي لقطع الكرات".

وأضاف:"لقد تركوا مهاجم أو إثنين في الأمام وحاولنا التصدي لهم بطريقتنا المعتادة".

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وتابع:"كل ما علينا فعله هو التحسن فيما يخص الكرات الساقطة في مرحلة التحول من الدفاع للهجوم والهجمات المرتدة".

وفي نهاية حديثه أشاد الهولندي بزميله تشامبرلين، بعد عودته من الإصابة وتسجيله ثنائية في شباك جينك.