عملية جراحية ناجحة لفان دايك ولكن متى يعود؟

ليفربول يراهن على عقلية اللاعب

أجرى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، جراحة ناجحة على ركبته، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بمواجهة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

الحارس جوردان بيكفورد تسبب في إصابة فان دايك القوية، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين.

موقع "ليفربول إيكو" أكد قيام الهولندي بعملية جراحية ناجحة في العاصمة الإنجليزية لندن، دون تحديد الموعد النهائي لعودته.

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ومن المقرر أن يقضي صاحب الـ29 سنة الفترة القادمة، في العمل على التعافي من الإصابة خلال فترة التأهيل البدني.

وأشارت مصادر للموقع الإنجليزي، إلى أن العقلية التي يتمتع بها فان دايك، أثبتت تعامله المميز مع الإصابات، مما يعني أن الأمور ستسير لصالحه بنسبة كبيرة.

ومع ذلك يرفض ليفربول الحديث عن موعد عودته مرة أخرى للمباريات، انتظاراً لاستجابته لفترة العلاج الذي ستبدأ بعد العملية الجراحية.

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جدير بالذكر أن ليفربول الذي يستعد لمواجهة وست هام، غداً، السبت، ارتبط بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، تحسباً لغياب فان دايك حتى نهاية الموسم.