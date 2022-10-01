ليفربول ضد برايتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023

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ليفربول 3×3 برايتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بين ليفربول وبرايتون بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق

92' عررضية من الجهة اليمنى لليفربول ورأسية من نونيز ولكن الكرة عالية عن المرمى

91' ركلة حرة مباشرة لليفربول، يسددها أرنولد بشكل رائع ولكن سانشيز يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

88' تبديل لليفربول بخروج ألكانتارا ودخول نونيز

تبديل لبرايتون بخروج تروسارد ودخول لامبتي

بطاقة صفراء لأرنولد بعد تدخل قوي على لاعب برايتون

83' جووووووووووووووووووووووووووووووووول تروسارد يكمل الهاتريك ويسجل التعادل لبرايتون، عررضية من ميتوما، تلمس فان دايك وتذهب إلى تروسارد الذي يسددها قوية في المرمى

تبديل لليفربول بدخول جوتا، وآخر لبرايتون بدخول لالانا

73' أووووووووووووووووه أليسون يتصدى لتسديدة خطيررررة وقوية من ويلبيك

62' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لليفربول، ركنية للريدز، سانشيز يخرج من مرماه يحاول تشتيت الكرة، لكنها تصطدم بالمدافع ويبستر وتسكن المرمى

62' عررضية خطيرة من الجهة اليمنى لليفربول بقدم دياز ولكن فيلتمان يشتت الكرة لركنية

60' عرررضية خطيرة من الجهة اليسرى لبرايتون ولكن فان دايك يعترض الكرة ببراعة

تبديلين لليفربول بخروج تسيمكاس وهندرسون ودخول ميلنر وإليوت

56' أوووووووووووووووه فيرمينو يهدر فرصة التقدم! عرررضية رائعة من هندرسون ورأسية من البرازيلي ولكن سانشيز يمسك بالكرة

53' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل التعادل لليفربول، مرتدة وانطلاقة من دياز الذي يمرر إلى البرازيلي، يراوغ بشكل رائع ويسدد الكرة على يسار سانشيز

51' عرررضية من أرنولد ولكن الكرة تصل سهلة في يد سانشيز

50' مرتدات خاطفة بين الفريقين، برايتون يسعى لقتل المباراة وليفربول يبحث عن التعادل في أسرع وقت

45' فرصة لليفربول! ررركنية تصل إلى فان دايك ورأسية من الهولندي ولكن سانشيز يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون على ليفربول بهدفين لهدف

45' خطيرررة لبرايتون، تمريرة بإتجاه مارش الذي يلعبها بالعرض إلى دانك، ولكن اللاعب يسقط، أليسون يتدخل ويمسك بالكرة

41' تمريرة رائعة لصلاح ولكن الكرة تطول على النجم المصري

36' تسديدة من صلاح من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدا عن المرمى

34' جووووووووووووووووووووووووووو تقنية الفيديو تحتسب الهدف، تمريرة من هندرسون لصلاح الذي يمرر في المساحة الخالية للقادم من الخلف، فيرمينو يضعها في الشباك بسهولة ليقلص ليفربول الفارق

32' هدف ملغي لليفربول بسبب تسلل على صلاح في بداية الهجمة

30' خطيرررررة لليفربول، صلاح يسدد الكرة أمام المرمى ولكن سانشيز يتألق ويتصدى لها، ركنية للريدز

24' عررررضية من أرنولد ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية قبل أن تصل لكارفالو

21' عررررضية خطيررررة لبرايتون ولكن فان دايك يشتت الكرة لركنية قبل أن يسددها ويلبيك

20' تسديدة من أرنولد لكرة مشتتة من دفاع برايتون ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيسر

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تروسارد يضاعف النتيجة لبرايتون، تمريرة رائعة من مارش إلى البلجيكي الذي كسر مصيدة التسلل ليسدد الكرة بقوة على يسار أليسون

13' فررصة لليفربول، صلاح ينطلق ويسدد الكرة ولكن سانشيز يمسكها على مرتين

12' أوووووووه مستحيل، أليسون يتصدى لفرصة هدف محقق من برايتون، تمريرة لويلبيك، يلمسها وتروسارد ينقض ويسدد ولكن الحارس البرازيلي يتألق

11' خطيرررة لليفربول، فيرمينو يراوغ ويسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة ببراعة

10' خطيررررة لبرايتون، عرررضية من مارش ورأسية قوووية من ويلبيك ولكن أليسون يمسك بالكرة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تروسارد، يا لها من بداية لبرايتون، اللاعب البلجيكي يستلم تمريرة رائعة بالكعب من ويلبيك، يراوغ أرنولد ويسدد الكرة قووية على يسار أليسون

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيمكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

ألكانتارا - فابينيو - هندرسون

كارفالو - فيرمينو - صلاح

تشكيل برايتون

يبدأ دي زيربي أولى مبارياته مع ناديه الجديد بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

سانشيز

ويبستر - دانك - فيلتمان

إستوبينان - ماك اليستير - كايسيدو - مارش

جروس - تروسار

ويلبيك

يسعى ليفربول لاستغلال عودة بعض المصابين في فترة التوقف الدولي للانطلاق من جديد بعد أن بدأ الموسم بصورة سيئة وجمع تسع نقاط فقط في ست مباريات، في المقابل سيحاول برايتون بقيادة مدربه الجديد دي زيربي لاستغلال معاناة الريدز من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد برايتون في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023، على ملعب آنفيلد.