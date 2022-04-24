ليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة
ليفربول × إيفرتون
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
تشكيل إيفرتون
يبدأ لامبارد بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-2-3-1
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جوردان بيكفورد
فيتالي ميكولينكو - بين جودفري - ماسون هولجيت - شيموس كوليمان
أليكس أيوبي - آلان - عبدلله دوكوريه - أنتوني جوردون
ديميراي جراي - ريتشارلسون
تشكيل ليفربول
يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-3-3
أليسون
روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آترينت رنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا
دبوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح
يسعى ليفربول لمواصلة الضغط على السيتي الذي فاز بالأمس على واتفورد بخماسية نظيفة ليقلص الفارق بينهما مجددًا إلى نقطة، في المقابل لا مفر أمام إيفرتون سوى الفوز للخروج من مناطق الهبوط خاصًة بعد أن فاز بيرنلي على وولفرهامبتون، ليتراجع التوفيز للمركز الثامن عشر.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الثالثة والثلاثين ومن الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد