ليفربول ضد الإنتر: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × الإنتر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

15' ركنية لليفربول، يلعبها أرنولد، الكرة تصل إلى فان دايك ورأسية من الهوولندي ولكن هاندانوفيتش يمسك بالكرة

9' عرررررضية من بيرسيتش ولكن أليسون يمسك بالكرة

6' عرررضية خطيرة من بيرسيتش ولكن روبيرتسون يشتت الكرة قبل أن تصل لفيدال، الكرة ترتد إلى دومفيريس الذي يسددها قوية ولكن أليسون يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الإنتر:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش- هاكان تشالهان أوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - أرتورو فيدال - دينزل دومفريس

أليكسس سانشيز - لاوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

نجح ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين مما يمنحه الأفضلية، ولكن كل الاحتمالات واردة خاصًة مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين، خاصًة وأن سيميوني صّرح بأنه يملك خطة للتفوق على العملاق الإنجليزي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الإنتر ضد ليفربول في إياب مباريات الذهاب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب آنفيلد.