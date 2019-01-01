صلاح يصل للرقم 50 على أنفيلد بعد هدفه في نيوكاسل

اقترب أيضاً من رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

عاد محمد صلاح مهاجم ليفربول، لممارسة هوايته المفضلة، بالتسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في تحقيق انتصاراً ثميناً على نيوكاسل 3/1، ليواصل انطلاقته المميزة في البريميرليج حتى الآن.

ساديو ماني نجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني، بينما أحرز صلاح الثالث ليضيف هدفاً جديداً لرصيده الحافل.

الهدف جعل صلاح يشترك حتى الآن في 50 هدف مع ليفربول على ملعب أنفيلد منذ قدومه للنادي.

ويأتي ذلك بعدما أحرز 36 هدفاً وصنع 14 في 41 على أرض الفريق ووسط جماهيره.

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ووصل أيضاً للهدف رقم 26 ليتساوى مع ماني، وبفارق هدف وحيد عن سيرجيو أجويرو، بعدد الأهداف الأكبر في البريميرليج منذ الموسم الماضي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة، على صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، قبل مباراة الأخير مع نورويتش بنفس الجولة.