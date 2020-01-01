صلاح يتدرب في الثانية صباحاً استعداداً لاستكمال الموسم

حالة بدنية جيدة لنجم ليفربول

ظهر محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، وهو يستعد بأقصى صورة ممكنة من أجل عودة النشاط الرياضي من جديد.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا في مختلف البلدان وتحوله إلى وباء عالمي.

صلاح نشر صورة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وهو يقوم بتدريبات بدنية شاقة في الساعة الثانية و40 دقيقة صباحاً.

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ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها الأندية واللاعبين، من أجل العودة للتدريبات الجماعية في شهر مايو القادم تمهيداً لاستئناف الموسم الكروي.

وهو ما يظهر حرص جناح الريدز على التحضير البدني بأفضل شكل ممكن، كما نشر صورة أخرى وهو يقوم بتزيين منزله احتفالاً بشهر رمضان.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 20 هدفاً في 40 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب كورونا، وتأجيل تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الذي اقترب من حسمه بفارق كبير عن مانشستر سيتي.