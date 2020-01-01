مينيوليه: ثنائي كلوب بروج يمكنهما التسجيل أفضل من فيرمينو

يرى أيضاً أنهما يدخلان في المقارنة مع محمد صلاح مهاجم ليفربول

يؤمن سيمون مينيوليه حارس ليفربول السابق وكلوب بروج الحالي، أن بعض زملائه في النادي البلجيكي يستطيعون إنهاء الفرص أفضل من روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز.

مينيوليه قضى 4 أعوام مع فيرمينو في ليفربول، قبل العودة مرة أخرى لبلجيكا الصيف الماضي منضماً لبروج في صفقة وصلت قيمتها 6.4 مليون جنيه إسترليني.

وقال لاعب ليفربول السابق في تصريحات صحفية:"هانز فانكين ورود فورمر أخطر من فيرمينو أمام المرمى نظراً لقدرتهما الشديدة على إنهاء الفرص".

وأضاف:"صلاح وفيرمينو ممتازان بكل تأكيد ويمتلكان قدرات كبيرة، ولكن فيرمينو بالتحديد ليس هدافاً بالفطرة بالتسجيل".

وتابع:"هانز ورود أفضل منه من ناحية اقتناص الأهداف، ويمكن مقارنتهما بسهولة بمحمد صلاح نظراً للسجل التهديفي المميز للثلاثي".

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ونجح فانكين لاعب وسط بروج في تسجيل 13 هدفاً بـ33 مباراة مع الفريق بجميع البطولات هذا الموسم، بينما أحرز فورمر 3 في 30 مناسبة.

يذكر أن مينيوليه لعب 204 مباراة بقميص ليفربول خلال 6 سنوات، وفقد مركزه بالتدريج للألماني لوريس كاريوس، ثم رحل تماماً بعد انفراد البرازيلي أليسون بيكر بحراسة عرين الريدز.