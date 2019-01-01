كلوب: عجزنا عن قتل المباراة مبكراً والآن يبدأ الاستعداد لسيتي

تطرق أيضاً لأزمة كأس الرابطة وكأس العالم للأندية

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه كان يستطيع الفوز بشكل أسهل على جينك البلجيكي 2/1 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تقدم بهدف أحرزه الإنجليزي جيورجيو فينالدو قبل إحراز جينك التعادل بالشوط الأول، بينما جاء هدف الفوز للريدز عن طريق أليكس تشامبرلين.

كلوب قال بعد المباراة:"لم نتمكن من إنهاء الفرص بالشكل المطلوب كما اعتدنا من قبل لذلك كانت النتيجة مفتوحة".

وأضاف:"كان هدفاً جيداً لتشامبرلين في النهاية بعد مجهود رائع له، وباقي الفريق في الملعب".

وتابع:"الأهداف التي تلقيناها جميعها جاءت من مواقف مختلفة، ونحن نعرف جيداً ما يجب علينا تطويره".

واستكمل:"كنا الطرف المرشح للفوز الليلة، ولكن الوضع تأزم بعد التعادل 1/1، الآن كل شيء على ما يرام وسنبدأ الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي.

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وأما عن أزمة كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس العالم للأندية:"سنرى ما سيحدث، القرار النهائي بخصوص التشكيل في البطولتين لم يتم حسمه حتى الآن".

يذكر أن الانتصار يحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، يليه نابولي 8 ثم سالزبورج 4 وجينك نقطة وحيدة.