أليسون يضع ليفربول في ورطة وكلوب يبحث عن حارس مجاني

فترة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى 6 أسابيع

وضع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، فريق ليفربول في أزمة قوية، بعد الظهور الأول له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أليسون خرج مبكراً في مواجهة الريدز أمام نورويتش سيتي أمس الجمعة بافتتاح البريميرليج، والتي حسمها فريقه 4/1.

المدرب يورجن كلوب خرج بعد المباراة ليؤكد أن الإصابة لا تبدو جيدة، وهناك مشكلة بالعضلة الخلفية للحارس البرازيلي.

اللاعب سيجري المزيد من الفحوصات الطبية اليوم السبت، وسط توقعات بغيابه لمدة تصل لـ6 أسابيع.

تقارير صحفية أكدت أنه في حالة عدم تعافي صاحب الـ26 عاماً، ربما يلجأ ليفربول لضم حارس في صفقة انتقال حر.

خاص - باريس سان جيرمان يحدد طلباته لبيع نيمار إلى برشلونة

مانشستر يونايتد قدم عرضًا مشروطًا لضم بيبي قبل أرسنال

ويأتي ذلك لأحقية أي نادي بإجراء تعاقدات من هذا النوع، حتى بعد إغلاق السوق الإنجليزي بشكل رسمي الخميس الماضي.

ويعتبر أندي لونيرجان البالغ من العمر 35 سنة، حارس ليدز يونايتد وفولهام السابق، هو الخيار الأقرب للنادي الإنجليزي حتى الآن.

يذكر أن ليفربول تعاقد هذا الصيف مع أدريان حارس وست هام السابق، والذي لعب ضد نورويتش بعد خروج أليسون وظهر بشكل جيد.

ومن المتوقع ظهور الإسباني صاحب الـ32 عاماً، في مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الأربعاء القادم.