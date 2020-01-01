روبرتسون يعترف بصعوبة المنافسة على الدوري الإنجليزي

تصريحات مدافع الريدز بعد الفوز على توتنهام

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول، أن المنافسة ستكون صعبة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب قوة الأندية الأخرى في البطولة.

ليفربول نجح في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 30 سنة الموسم الماضي، ويتصدر النسخة الحالية من البطولة بعد 13 جولة.

الريدز نجحوا في الفوز، أمس، الأربعاء، على توتنهام بهدفين مقابل هدف، بفضل الهدف القاتل للبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

المزيد من الفرق

وقال روبرتسون عن هذا الانتصار:"كان فوزًا كبيرًا على فريق جيد حقًا، صنعنا فرص جيدة وسيطرنا على الكرة وكنا أكثر توازنًا في الشوط الثاني".

وأضاف:"من الجيد الفوز بهذه المباراة، نحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا بكل مباراة للبقاء في الصدارة، لأن هناك الكثير من الفرق تتنافس على اللقب".

وتابع:"السباق متقارب بدرجة كبيرة جدًا هذا الموسم، ومن المتوقع استمراره بهذه الصورة لفترة طويلة، لذلك علينا التركيز حتى النهاية".

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني.