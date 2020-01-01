روبرتسون : ماني وصلاح يحصلان على الأموال للعب بأنانية

تحدث عن حقيقة الصراع بينهما

نفى أندي روبرتسون مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، وجود أي خلافات بين ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني.

العديد من التكهنات أثيرت طوال الفترة الماضية، حول عدم قوة العلاقة بين صلاح وماني، خاصة بعد واقعة مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، عندما رفض المصري التمرير لزميله السنغالي.

ومع ذلك خرج روبرتسون ليؤكد أن الأنانية أمام المرمى طبيعية لدى بعض المهاجمين، ولا تعني أي صراعات شخصية بين اللاعبين.

المزيد من الفرق

وقال مدافع ليفربول:"العلاقة بينهما قوية جدًا خارج وداخل الملعب، التواصل بينهما على أعلى مستوى وكل شيء جيد ونفس الأمر لفيرمينو".

وأضاف:"هؤلاء اللاعبين يحصلون أيضًا على رواتب ليكونوا أنانيين ونحتاج منهم تسجيل الأهداف والمجازفة في الثلث الأخير، ونضيف لهم ديوجو جوتا بنفس الصفات".

وتابع في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو":"البعض سيقول أنه كان على فيرمينو التمرير أو ماني أو صلاح، ولكنهم يحصلون على الأموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية".

واستكمل:"الثلاثة بالإضافة إلى جوتا، لاعبون رائعون وقد أظهروا جميعًا ذلك منذ أن جاءوا إلى النادي".

إقرأ أيضًا .. غادر ليفربول فجوتا يكرهك .. ردود الفعل على ما حدث مع صلاح أمام أياكس

دوري الأبطال | ليفربول يخطف انتصارًا صعبًا من أياكس في ليلة غضب صلاح وجوتا

يذكر أن ليفربول نجح في الفوز بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، على أياكس أمستردام الهولندي، ليؤكد تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.