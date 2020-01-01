روبرتسون: أرنولد الأفضل في العالم ويمكنه الانتقال لمركز آخر

هل ينتقل الظهير الإنجليزي للمركز الجديد بناء على رغبته؟

وصف أندي روبرتسون مدافع ليفربول، زميله ترينت أرنولد بالظهير الأفضل في العالم، بعد المستويات المميزة التي ظهر بها مع الريدز الفترة الأخيرة.

الثنائي تعاونا معاً لقيادة ليفربول للعديد من النجاحات الفترة الماضية، كان أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحتلال صدارة النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

روبرتسون مقتنع بإتقان أرنولد لمهام مركز الظهير بأفضل صورة ممكنة، لكنه يؤمن أيضاً بتألقه في مركز آخر في خط الوسط.

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وقال الاسكتلندي في تصريحات إذاعية:"أمر رائع التواجد مع أرنولد بنفس الفريق، لأنه بالنسبة لي الظهير الأفضل في العالم، من الجنون معرفة أن عمره 21 سنة فقط".

وأضاف:"الكثير من الناس يتوقعون إجادته في خط الوسط، لا أريد المبالغة، لكنه يؤيد هذه الفكرة ويثق في قدرته على التألق بهذا المركز".

وتابع:"هيندرسون وباقي أعضاء الفريق يتفقون معي، لأنه يمتلك الصفات الفنية اللازمة، سواء بالوعي وقراءة الملعب وتمريراته المتقنة الذكية".

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وقال روبرتسون في ختام تصريحاته، أنه سواء قرر أرنولد ومدربه يورجن كلوب انتقاله لخط الوسط، فهو يظل الظهير الأفضل على مستوى العالم.