ليفربول يوجه أنظاره نحو مدافع إشبيلية

نقص دفاعي يعاني منه فريق يورجن كلوب مؤخراً

أفادت تقارير بوجود تحركات من قبل ليفربول للتعاقد مع دييجو كارلوس، المدافع البرازيلي لإشبيلية، من أجل تعزيز دفاع الفريق الموسم المقبل.

كارلوس يلعب موسمه الأول في إسبانيا هذا الموسم بعد انضمامه للفريق الأندلسي قادماً من صفوف نانت الذي لعب معه ثلاثة مواسم في فرنسا.

وذكرت "Eldesmarque" أن الريدز في طريقهم لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 64 مليون جنيه استرليني بعقد اللاعب، ولن يتفاوض مع إشبيلية من الأساس.

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وأشار التقرير أن ليفربول سيتفاوض أولاً مع اللاعب للتوصل لاتفاق شخصي، وبعدهما سيعمل على تأمين انضمامه بداية من الموسم القادم.

ولعب كارلوس 22 مباراة الموسم الجاري مع إشبيلية، وسجل هدفين، ولفت الأنظار بصلابته في الخط الخلفي ومستواه المرتفع بعامه الأول بالكرة الإسبانية.

وعانى ليفربول الموسم الجاري من الإصابات في الدفاع، إذ يغيب حالياً الثنائي ديان لوفرين وجويل ماتيب عن الفريق، ليتبقى فقط فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

ويلعب متصدر ترتيب الدوري مساء الخميس أمام شيفيلد يونايتد لحساب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.