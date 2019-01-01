ليفربول الأكثر استفادة من الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي

الريدز هم الأكثر إحرازًا للأهداف من الكرات الثابتة في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

الكرات الثابتة أحد أهم الوسائل للوصول لمرمى المنافسين، ولذا يُركز العديد من المدربين على تدريب اللاعبين عليها كثيرًا لمحاولة استغلالها بأفضل طريقة ممكنة خلال المباريات.

ويُعد ليفربول هو الأكثر استفادة من الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز 21 هدفًا يتصدر بهم قائمة الأكثر تسجيلًا من كرات ثابتة، بينها 5 أهداف من ركلات جزاء.

يليه مانشستر يونايتد برصيد 18 هدف لكنه سجل 7 أهداف من ركلات جزاء، ومن ثم يأتي كلًا من برايتون وبورنموث وقد أحرزا 15 هدفًا من كرات ثابتة، وللأول 4 أهداف من ركلات جزاء فيما للثاني 5.

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ويُعد فولهام هو الأقل استفادة من هذا السلاح الخطير في البريميرليج إذ لم يُحرز سوى 6 أهداف بينهم هدف واحد من ركلة جزاء.

تشيلسي ومانشستر سيتي هما الأقل استفادة من الكرات الثابتة بين الـ6 الكبار، إذ لم يحرزا سوى 7 أهداف فقط دون احتساب ركلات الجزاء، والتي أحرز منها البلوز 5 أهداف فيما السيتيزن هدف واحد فقط.