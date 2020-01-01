خاص | مساعد كلوب يدافع عن حكام الدوري الإنجليزي ويكشف سر رقصة التتويج

تجربة مثيرة لبيتر كرافييتس مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

بيتر كرافييتس يعتبر أحد أهم العناصر في الجهاز الفني لليفربول مع المدرب الألماني يورجن كلوب، والذي ساهم في فوز فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى منذ 30 سنة.

مساعد كلوب الذي يظهر بجواره باستمرار في كل مباراة، تحدث في حوار خاص لـ"جول" عن العديد من الكواليس الهامة في تجربته المميزة مع الريدز.

وقال كرافييتس عن الفوز بالبريميرليج:"كان الهدف الأول للنادي منذ عقود، تخيل أن بايرن ميونخ يفشل في الفوز بالدوري لمدة 30 سنة، لو عملت في ليفربول ستعلم حجم هذه المشكلة".

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وأضاف:"عملنا على التطور بشكل مستمر في آخر 5 سنوات، خاصة آخر موسمين، وأخيراً وجدنا الطريقة المناسبة للعب كرة القدم، وكسب احترام الجميع بشخصيتنا على أرض الملعب، والحفاظ على الروح الإيجابية وعقلية الفوز".

وأما عن رقصة كلوب بعد الفوز بالدوري:"الرقصة مستوحاة من أغنية نيكو هاك في السبعينات، هو يحرص من فترة لأخرى على إظهار الجانب الفني في شخصيته، لم أندهش بما قام به لأنه يجلب السعادة للجميع".

وأما عن الموسم القادم:"الأمر يتعلق بتماسك المجموعة والحفاظ على أقصى درجات التركيز، لقد أثبتنا قوتنا بشكل واضح الفترة الأخيرة، الفوز بدوري أبطال أوروبا كان كلمة السر في تطوير شخصية الفريق، لذلك نتمنى استمرار هذه الصفات الجيدة وتطويرها".

وعن فترة الحظر خلال بداية فيروس كورونا:"قمت بتوثيق المباريات التي لعبناها، ونظرت على العديد من التفاصيل الخاصة بـ3 مواجهات، وظهرت بعدها العديد من الأشياء التي يمكننا استخدامها في المستقبل".

وتابع:"الأمور كانت صعبة جداً في البداية، الطريقة التي تعاملت بها ألمانيا مع الفيروس كانت مبهرة، ولكنها كانت فرصة للمجتمع من أجل تعلم العديد من الأشياء الجديدة، ومازالت أمامنا بعض الأشياء لتحسينها والتعود على الأجواء الجديدة، في إنجلترا عندما أرتدي القناع الواقي وأقف في محطة الوقود أجد الناس ينظرون لي وكأني هبطت من القمر".

الفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي:"هناك العديد من الفرق التي تمتلك مواهب مميزة، مثلما حدث في تشيلسي، آرسنال كذلك رغم الموسم الصعب، أظهروا بعض الملامح مميزة مع ميكيل أرتيتا، وكذلك برايتون الذي استفاق بعد الصراع على الهبوط".

وأما عن هبوط نوريتش سيتي:"قدموا مستويات مميزة جداً من أجل الصعود للدوري الإنجليزي، ولكن الأمور لم تتوج بالنجاح في البطولة، أتمنى استفادتهم من هذه التجربة".

تقنية الفيديو:"لا يجب توبيخ الحكام، هم يحاولون إيجاد الطريقة المناسبة للتأكد من صحة القرار مع عدم تعطيل إيقاع المباريات، ولكن يجب عليهم استخدام الشاشات الموجودة في الملاعب بشكل أكبر، وأتمنى الاستفادة من تجربة الموسم الحالي بشكل أفضل في المستقبل".

تأقلم مينامينو:"جاء لنا وهو يتعافى من إصابة طفيفة، احتاج من 6 إلى 8 أسابيع للتعافي، قبل أن يأتي الوباء ويقوم بتعطيل كل شيء، هو لاعب يتمتع بشخصية إيجابية جداً ويناسب أسلوب الفريق، نحاول مساعدته على الاندماج مع المجموعة للاستفادة من مميزاته وقدراته المبهرة داخل منطقة الجزاء".

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب مساء اليوم، الأربعاء، مع تشيلسي، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، وهو على صدارة المسابقة التي توج بلقبها بـ93 نقطة، مقابل 78 لمانشستر سيتي الثاني.