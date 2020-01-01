كلوب : علاقتي بلامبارد؟ لن نصبح مثل فيرجسون وفينجر!

مواجهة منتظرة بين الثنائي على ملعب ستامفورد بريدج

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول ، أنه لا يحمل أي عداوة تجاه فرانك لامبارد، قبل مواجهة تشيلسي بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي .

المباراة الأخيرة بين الثنائي، شهدت مشادة عنيفة بين كلوب ولامبارد في المنطقة الفنية، وحالة من الغضب لدى المدرب الإنجليزي تجاه نظيره الألماني.

المواجهة تتجدد بينهما مرة أخرى في الموسم الجديد على ملعب ستامفورد بريدج، ليجيب كلوب على تساؤلات الجميع في المؤتمر الصحفي للمباراة.

المزيد من الفرق

وقال الألماني:"لا توجد عداوة أو خصومة مع لامبارد، يجب عليكم التوقف عن قراءة الصحف، لا أفهم سبب هذا السؤال، لأن البعض يأخذ الإجابة ويفسرها على طريقته الخاصة".

وأضاف:"لامبارد شخص لطيف ولكن نحن لا نعرف بعضنا جيداً، الروح التنافسية مطلوبة في الملعب، سمعت أن البعض يشعر بسعادة لرؤية خصومة مشابهة لما كان يحدث مع فيرجسون وفينجر، ولكن هذا الأمر في عقولهم فقط وغير موجود على أرض الواقع".

وأما عن الانتقالات:"نحن نبحث عن المزيد من التدعيمات بشكل مستمر، نافذة الانتقالات ستغلق في 5 أكتوبر، لا يمكنني التعهد بالقيام بأي شيء لأن الوضع يعتمد بشكل كبير على التطورات القادمة".

وتابع:"الأمر لا يتعلق بالبيع أو الشراء فقط، ولكنه يتوقف على التوقيت الذي تنفق فيه الأموال، بعض الناس يحبون إنفاق الأموال في كرة القدم والبعض الآخر يحتاج للوقت من أجل الوصول لهذا الإحساس".

وعن الإصابات:"كان أسبوعاً صعباً، ربما حدثت بعض الأمور الطفيفة لكن كل شيء سيكون على ما يرام، الإصابات الطويلة مازالت كما هي وأما باقي المجموعة سنرى ما سيحدث الساعات القادمة".

صفقة تياجو ألكانتارا:"لا يمكنني الحديث عنه قبل الإعلان الرسمي، مازلنا نحتاج للانتظار قليلاً، اعتدنا على هذا الأمر ولا يوجد ما أقوله اليوم".

رسميًا .. برشلونة يقبل توقيعات حملة سحب الثقة من بارتوميو

الدوري الإنجليزي 2014 - أين ذهب جيل سقوط جيرارد بعد خسارة تشيلسي؟

وأما عن رغبته في الإبقاء على الـ5 تغييرات:"لو استمرينا بكل البطولات الموقف سيكون في غاية الصعوبة، ولكن علينا التحضير والاستعداد بشكل جيد بعد إلغاء هذه الخاصية".

قدوم اللاعبين من الدوري الألماني إلى الإنجليزي:"البوندسليجا بطولة صعبة جداً، وهناك اهتمام بالكشف عن المواهب وأكاديميات الشباب، شاركت في هذه العملية بنفسي، لا يمكنك الحصول على النتائج بشكل سريع ولكن هذه المسابقة تعتبر من أفضل الأماكن للأندية الإنجليزية من أجل العثور على المواهب الصغيرة والمميزة".

وخلال حديثه أعرب كلوب عن حذره من تشيلسي ، وأكد معرفته بالقوة الكبيرة التي يمتلكها البلوز مع المدرب فرانك لامبارد، بالإضافة لتواجد عناصر مميزة مثل الثنائي تيمو فيرنر وكاي هافيرتس وحكيم زياش.

يذكر أن ليفربول فاز في مباراته الأولى أمام ليدز يونايتد بنتيجة 4/3، بفضل الثلاثية التي سجلها المصري محمد صلاح في الظهور الأول له مع الريدز بالنسخة الجديدة من البريميرليج.