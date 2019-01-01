فان دايك بعد انتزاع السوبر: مواجهة ممتعة يمكننا التعلم منها

سعادة شديدة للمدافع الهولندي عقب اقتناص اللقب

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بالصورة التي ظهر عليها السوبر الأوروبي، الذي فاز به فريقه على حساب تشيلسي.

المباراة جمعت بين الفريقين بالأراضي التركية، وانتهى الوقت الأصلي منها بهدفين لكل فريق، حيث أحرز ساديو ماني ثنائية الريدز، وسجل لتشيلسي أوليفييه جيرو وجورجينيو.

ركلات الترجيح حسمت النتيجة للريدز، حيث أهدر تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ركلة جزاء لفريقه، تصدى لها الحارس الإسباني أدريان ببراعة ليمنح اللقب لفريقه.

فان دايك قال بعد اللقاء:"كانت مباراة ممتعة لأي مشاهد، ولكنها صعبة لنا في الملعب، لعبنا بشكل جيد ببعض الفترات خاصة مع بداية الشوط الثاني".

وأضاف:"خلقنا العديد من الفرص وضغطنا عليهم، لكن كل شيء وارد بأي نهائي، لذلك ركلات الترجيح مست الموقف".

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وتابع الهولندي:"الأمور كانت صعبة على الفريقين، وأراها تجربة جيدة للتعلم والبناء هذا الموسم، خاصة بعد الطريقة التي لعبنا بها الشوط الثاني بالضغط العالي والفوز بالكرات الثانية الساقطة".

وعن تصدي أدريان:"سعيد جداً له، يجب عليه الاستمتاع بهذه اللحظة، أخبرته أنه يستطيع أن يصبح بطلاً لنا الليلة وقد كان".

جدير بالذكر أن لقب السوبر يعتبر هو الرابع لليفربول على مدار تاريخه، بفارق بطولة وحيدة عن كل من ميلان وبرشلونة.