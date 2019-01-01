بنفيكا يوجه أنظاره نحو مينيوليه بعد فشل صفقة بيرين

هل يرحل البلجيكي بحثاً عن فرصة اللعب كأساسي؟

يدرس نادي بنفيكا البرتغالي، فكرة التعاقد مع الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه لاعب نظيره الإنجليزي ليفربول.

بنفيكا يبحث عن حارس مرمى خلال سوق الانتقالات الحالي، وكان على أعتاب التعاقد مع ماتيا بيرين نجم يوفنتوس.

ومع فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة، بسبب التحفظات على لياقة بيرين وإصاباته المتكررة، تقرر البحث عن أهداف أخرى.

صحيفة "أبولا" البرتغالية أكدت رغبة بنفيكا في ضم مينيوليه، ومنحه فرصة اللعب كأساسي مع الفريق.

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موقف البلجيكي لا يبدو واضحاً حتى الآن، رغم أن فرصة في المشاركة كأساسي بليفربول تبدو معدومة بوجود البرازيلي أليسون بيكر.

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وسيحاول بنفيكا خلال الأيام القليلة القادمة إقناع مينيوليه بالخطوة، أو التفكير في بعض الحراس الآخرين، منهم السويدي روبن أولسين لاعب روما.