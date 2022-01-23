بفضل زياش .. تشيلسي يعود لنغمة الانتصارات بعد فوزه على توتنهام

انتهت قمة الجولة الـ23 من البريمييرليج على وقع فوز تشيلسي على توتنهام بنتيجة هدفين دون رد.

المباراة التي لعبت على ملعب "ستامفورد بريدج" شهدت هدفين عن طريق حكيم زياش وتياجو سيلفا.

ودخل "البلوز" المباراة بهجوم مكون من زياش وهودسون أودودي ولوكاكو، فيما دخل "السبيرز" بهاري كين وبريجفاين.

شوط أول مثير شهدته العاصمة لندن لم ينقصه سوى الأهداف، لتنتهي أول 45 دقيقة للقاء بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل عن طريق المغربي حكيم زياش بعد تسديدة يسارية من خارج الـ 18 أسكنها في الزاوية الـ 90 تحت أنظار هوجو لوريس، حارس توتنهام.

لم يتأخر البلوز في مضاعفة النتيجة، وجاء الهدف الثاني برأسية تياجو سيلفا بعد كرة مقوسة من ميسون ماونت في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده عند النقطة 47 في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليفربول الثاني بينما توقف رصيد توتنهام 36 عند النقطة في المركز السابع.

ليفربول بمن حضر .. الريدز ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من كريستال بالاس

حل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي أقيمت على ملعب "سلهارست بارك" شهدت فوز الريدز على مضيفه كريستال بالاس، وانتهت بنتيجة 3-1.

"الُحمر" دخلوا المباراة معتمدين في خط الهجوم على فيرمينيو وديجو جوتا وأوكسلد تشامبرلين في ظل غياب أبرز عناصرهم محمد صلاح وساديو ماني.

وسيطر الضيوف على مجريات الشوط الأول، حيث جاء أول أهداف المباراة عند الدقيقة 8 عن طريق فيرجيل فان دايك بعد كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيسر.

وقبل نهاية الشق الأول للمباراة، ضاعف ليفربول النتيجة عن طريق تشامبرلين بعد كرة مشابهة من روبرتسون للهدف الأول.

الشوط الثاني للقاء شهد الكثير من التفاصيل وضغط من جانب أصحاب الأرض ليقلصوا الفارق عن طريق أودسون إدوارد بعد تمريرة سحرية من شالوب لاعب كريستال بالاس من خلف فان دايك لتصل إلى ماتيتا المنفرد بالمرمى الذي مرر إلى إدوارد ليسجل الكرة في المرمى الخالي.

تصاعدت أحداث المباراة حتى النهاية وكان كريستال بالاس على صدد التعادل لكن لم تتوج محاولاته، واستطاع ليفربول تأمين نتيجة في الدقائق الأخيرة بعد ركلة جزاء تحصل عليها وسددها فابينيو ببراعة.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيد عند النقطة 48 في المركز الثاني بفرق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 24 في المركز الـ 13.



