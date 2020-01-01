بطل وأسطورة .. صلاح ينقذ رجلاً مشرداً من التنمر أمام أنفيلد

واقعة إنسانية جديدة للنجم المصري

واصل المهاجم المصري محمد صلاح، تصرفاته الإنسانية، بعدما أنقذ أحد المشردين على أبواب ملعب أنفيلد، بعد تعرضه للاعتداء على يد بعض المتنمرين.

الواقعة تعود إلى 28 سبتمبر الماضي، عندما شارك صلاح في فوز ليفربول على آرسنال 3/1 بالدوري الإنجليزي.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن صلاح كان يقوم بقيادة سيارته بجوار إحدى محطات البنزين، ليجد الرجل المشرد يتعرض للمضايقة عن طريق مجموعة من الشباب.

المزيد من الفرق

صلاح توجه نحوهم من أجل إنقاذ الرجل الذي يدعى ديفيد كريج، حيث طالبهم بالتوقف عن ما يفعلونه، وحذرهم من مواجهة نفس المصير في المستقبل والتعرض للموقف ذاته.

وقام بعدها النجم المصري بسحب مبلغ 100 جنيه استرليني من إحدى ماكينات الصرف، وأعطاه للرجل المشرد من أجل مساعدته.

كريج الذي يعيش في الشوارع بدون منزل منذ 6 سنوات، مدح صلاح وقال إنه من الأبطال الحقيقيين داخل وخارج الملعب.

وقال كريج في تصريحات صحفية:"مو كان رائعاً تماماً مثلما يفعل مع ليفربول على أرض الملعب، التفت للمجموعة التي حاولت مضايقتي وقال لهم قد تصبحون مكانه خلال بضع سنوات".

بلاي ستيشن جريزمان وكارداشيان كرة القدم.. أغرب تصريحات اللاعبين

ديلي ألي وديمبيلي وديباي - أبرز من فاتهم قطار الانتقالات

وأضاف:"عرفت أن الأمر لم يكن مجرد هلوسة عندما سلمني 100 جنيه استرليني، وكان بمثابة البطل الحقيقي الذي رأيته أمام عيناي".

يذكر أن الواقعة ليست الأولى لصلاح من هذا النوع، حيث سبق أن قام بالعديد من الأعمال الخيرية بمختلف المستويات.