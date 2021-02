ليفربول وبرايتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 1 برايتون

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز برايتون بهدف نظيف، ليفربول يتلقى الخسارة الثانية له على التوالي على ملعب آنفيلد

88' تسديدة من بيسوما ولكن عالية

80' مجددًا، كيلهير يتألق ويتصدى لكرة الهدف الثاني من برايتون بعد تسديدة من تروسارد

78' تسديدة من فيرمينو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

76' استبسال كبير من لاعبي برايتون في الدفاع، الكرة تصل لصلاح الذي يسددها وترتطم في يد بيسوما، ولكن حكم المبارة لا يحتسب شيئأ لأن المسافة كان قريبة جدًا

74' أوووووووووووووووووووووه كيلهير يتألق ويمنع برايتون من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة من جروس

72' تسديدة من تشامبرلين ولكن الكرة عالية عن مرمى برايتون

71' كرة طولية من برايتون خلف دفاع ليفربول ولكن كيلهير يخرج من مرماه ويشتت الكرة

69' ليفربول يضيع فرصة لا تضيع للتعادل! عرضية ممتازة من أرنولد إلى صلاح الذي يسددها بشكل سئ على غير العادة

65' دخول تشامبيرلين وأوريجي بدلًا من شاكيري وفينالدوم..ومن جهة برايتون لالانا يستعد للدخول بدلًا من المٌصاب مارش

62' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، ألكانتارا يلعب الكرة بشكل ذكي من فوق الحائط ولكن ويبستر يشتتها سريعًا قبل أن يسددها فيرمينو

58' ضربة ركنية لبرايتون، الكرة تصل إلى ويبستر الذي يلعبها برأسه عالية عن مرمى كيلهير

55' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برايتون يصعق ليفربول ويسجل الهدف الأول عن طريق ألزاتي، عرضية رائعة من الجهة اليمنى تصل إلى بيرن يمهدها برأسه للقادم من الخلف، ويلعبها ألزاتي في الشباك

52' أوووووووه قريبة من ليفربول، فيرمينو يسدد الكرة وتصطدم بقدم بيسوما وتمر بجوار القائم الأيمن لسانشيز

49' توقف اللعب بسبب سقوط بيسوما متألمًا

47' أوووووووووووه خطيرة لليفربول، فيرمينو يراوغ مدافع برايتون داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة ولكنها ترتطم بمدافع آخر ويمنع فرصة هدف مؤكد

46' خطأ على فينالدوم لعرقلة بيسوما، اللاعب الهولندي يملك بطاقة صفراء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

44' بطاقة صفراء لفينالدوم بعد تدخله القوي على موباي

40' عرضية من أرنولد ترتطم بدفاع برايتون وتصل سهلة إلى يد حارس المرمى سانشيز

36' كرة عرضية من ألكانتارا ولكنها تمر على دفاع برايتون بدون أي خطورة وتخرج إلى ضربة مرمى

33' محاولة أخرى من برايتون، تسديدة من سولي مارش من على حدود منطقة الجزاء على الجهة اليمنى ولكن الكرة عالية عن العارضة

31' ضربة حرة غير مباشرة لبرايتون، تصل إلى إحدى لاعبي الفريق الذي يلعبها برأسه ولكنها عالية جدًا عن مرمى كيلهير

25' أوووووووووووووووووه برايتون كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول، الكرة تصل لموباي الذي كان مترددًا في تسديد الكرة قبل أن تصطدم بالدفاع، تصل إلى بيرن الذي يلعبها عالية ويضيع فرصة هدف مؤكد

21' برايتون يدافع بشكل ممتاز حتى الآن، ليفربول فشل في اختراق دفاعات خصمه مع مرور أول 20 دقيقة من المباراة

18' خطأ على بيسوما لعرقلة شيردان شاكيري

15' عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لبرايتون ولكن فيليبس يشتت الكرة قبل أن تصل إلى موباي

12' عرضية من الجهة اليمنى عن طريق صلاح ولكن الكرة عالية عن شاكيري

11' ليفربول يعتمد كثيرًا على الكرات الطولية لصلاح على الجهة اليمنى وروبيرتسون على الجهة اليسرى

9' بينية رائعة من ميلنر إلى فيرمينو الذي كاد أن يكون منفردًا بالمرمى ولكن الكرة تطول أيضًا وتخرج لضربة ركنية

8' تمريرة رائعة من أرنولد لصلاح ولكن الكرة تطول على الملك المصري ودفاع برايتون ينقذ الموقف مبكرًا

5' عرضية من سولي مارش ولكن الكرة تصل بسهولة في إيدي كيلهير

3' أوووووووووووه صلاح يضيع فرصة الهدف الأول، تمريرة طولية رائعة من هندرسون تضع صلاح أمام المرمى ولكنه يلعبها عالية بشكل سئ

2' سيطرة واستحواذ من ليفربول، وبرايتون يحاول الضغط مبكرًا على حامل الكرة!

انطلاق المباراة

تشهد المباراة غياب البرازيلي أليسون حارس ليفربول بشكل مفاجئ بداعي المرض وليس للإصابة حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي، كما يتواجد الوافد الجديد بن ديفيس على دكة البدلاء، مع عدم تواجد كاباك في القائمة لعدم حصوله على رخصة العمل بعد

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-3-3

كيلهير

روبيرتسون - فيليبس - هندرسون - أرنولد

ألكانتارا - فينالدوم - ميلنر

شاكيري - فيرمينو - صلاح

يبدأ المدرب جراهام بوتر، بتشكيل مكون من كل من:

