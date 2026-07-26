"صفقة الأحلام لليفربول" .. نجم باريس سان جيرمان يرفض تجديد عقده

يتمتع باركولا بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى منتصف عام 2028، وقد حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات هائلة مع النادي. فاز الجناح الأيسر مع ناديه بعدة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي.

لكن في الموسم الماضي على وجه الخصوص، لم يكن الجناح الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه تحت قيادة المدرب لويس إنريكي. ففي المباريات الأكثر أهمية لباريس سان جيرمان، حظي ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا بالأفضلية على الجناحين.

وبالتالي، ارتبط اسم باركولا بشكل واضح بصفقة انتقال، كما أن حقيقة أن عقده يمتد حتى منتصف عام 2028 لم تساعد في تهدئة الشائعات حول رحيله عن باريس.

والآن بعد أن قرر باركولا عدم تجديد عقده، يرى الصحفي رومانو أنه من المتوقع أن يحاول باريس سان جيرمان بيعه. وتبلغ قيمة باركولا ما لا يقل عن تسعين مليون يورو.

ويؤكد رومانو في تقريره أن ليفربول ينظر إلى باركولا على أنه صفقة الأحلام المطلقة لخط الهجوم. وقد يعني ذلك أخبارًا سيئة للاعب المنتخب الهولندي وزميله في نفس المركز كودي جاكبو.

ويضع ليفربول سعيد المالا (كولونيا) وماتياس فرنانديز-باردو (ليل) على قائمته كبدائل محتملة. كما يرتبط اسم المالا بشكل قوي بناديي بوروسيا دورتموند وروما.