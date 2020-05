حالة من الجدل أثارها هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حول دخول محمد صلاح مهاجم ليفربول في مفاوضات مع ريال مدريد، فكيف كان رد وكيل أعماله؟

رمزي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "محمد صلاح تلقى عرضًا من ريال، من أجل التعاقد معه منذ عامين".

مدرب منتخب مصر السابق تابع: "خلال مباراة ودية للمنتخب في سويسرا، أثناء تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر مهمة تدريب الفريق، تواصل معي صلاح، من أجل مناقشتي في العرض، وتحدثت معه لتقديم النصيحة".

رمزي واصل: " صلاح يشعر براحة كبيرة في ليفربول، وتطور فنيًا، ووصل إلى مكانة لم يصل لها الكثير من اللاعبين المصريين، وأصبح له شعبية جعلته صاحب رأي خلال الوقت الحالي، وهذا نجاح كبير له".

وهو ما علق عليه رامي عباس وكيل صلاح:"محمد لم يناقش أي خطط تخص مستقبله مع أي مدرب سابق من الأساس".

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach.