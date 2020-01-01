دوري الأبطال يؤجل انتقال فيرنر إلى تشيلسي

هل يعني التأجيل فشل الصفقة؟

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي، بعض التأجيلات في صفقة تعاقده مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أشارت هذا الأسبوع، إلى قيام البلوز بدفع الشرط الجزائي في عقد فيرنر بـ50 مليون جنيه استرليني.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت تأجيل هذه الصفقة، لحين حسم موقف تشيلسي من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بناء على رغبة اللاعب.

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وهو الأمر الذي لن يضر بموعد تفعيل الشرط الجزائي في عقد فيرنر، حيث من المقرر انتهاء فاعليته في 15 يوليو وليس 15 يونيو كما أشيع ببعض الصحف.

ويطمح تشيلسي في التأكد من موقفه بشكل كامل من التأهل للأبطال قبل هذا التاريخ، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري الإنجليزي ولكن بوجود منافسة شرسة من وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام.

ومن المتوقع أن يصبح صاحب الـ24 سنة هو الأعلى أجراً في تشيلسي، بتوقيعه على عقد 5 سنوات براتب سنوي قيمته 10 مليون يورو.

وأوضحت "بيلد" أن هذا التأجيل لا يعني فشل الصفقة، حيث منح فيرنر الكلمة النهائية لتشيلسي، بعد رفض جميع العروض المقدمة لضمه.

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يذكر أن فيرنر تألق بشكل لافت مع لايبزيج هذا الموسم في الدوري الألماني، وكان أحد أهم أسباب تأهل الفريق لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد مستواه المميز ضد توتنهام في دور الـ16.