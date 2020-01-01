هيندرسون يوجه رسالة لكانتي بعد رفضه العودة للتدريبات

النجم الفرنسي لديه بعض المخاوف الشخصية بسبب فيروس كورونا

أكد جوردان هيندرسون قائد ليفربول، على احترامه لقرار الثنائي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وتروي ديني مهاجم واتفورد، بعدم رغبتهما في العودة للتدريبات من جديد.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، ولكن الأمور تسير نحو عودته مرة أخرى، باستئناف التدريبات، تمهيداً لاستكمال الدوري الإنجليزي في شهر يونيو القادم.

ديني نجم واتفورد، اعترض على خطوة العودة للتدريب، نظراً لمرض ابنه، وعدم رغبته في تعريض حياته للخطر، وأما كانتي فقرر الابتعاد بسبب مخاوف شخصية من العدوى.

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وهو ما علق عليه هيندرسون قائلاً:"أحترم آراء كل منهما بكل تأكيد وقرارهما بعدم العودة للتدريبات، لأن كل شخص لديه وجهة نظره الخاصة المناسبة لظروفه هو وأسرته".

وأضاف لشبكة "سكاي سبورتس":"لو لم تشعر بالراحة فليس من حق أحد إجبارك على المشاركة والعودة للعمل، ولكن أيضاً آمل أن يحترموا رأيي ورأي اللاعبين الآخرين الذين عادوا".

وتابع:"كل شخص لديه وضعه الخاص، الأمور بالنسبة لي مختلفة عنهم، أشعر براحة كبيرة جداً بعد عودتي للتدريبات مع باقي اللاعبين، وإذا شعر أي من زملائي بعدم الراحة سأدعمه بالكامل".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الثاني، بعد 29 جولة من المسابقة.