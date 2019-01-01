صلاح: الفوز على مانشستر سيتي لن يمنحنا لقب البريميرليج

النجم المصري تحدث أيضاً عن الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة

أكد محمد صلاح مهاجم ليفربول، أنه من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري الإنجليزي، بعد مرور 11 جولة فقط على المسابقة.

الريدز يستعدون للمواجهة الأهم لهم في البريميرليج، عندما يلعبون بعد غدا الأحد ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.

الدولي المصري يرى ضرورة التعلم من درس العام الماضي، عندما كان فريقه على قمة الدوري وخسر السباق في النهاية.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"الحديث كان كثيراً العام الماضي في شهر ديسمبر عندما تفوقنا على سيتي بـ6 أو 7 نقاط، واعتقد البعض أن المنافسة حُسمت".

وأضاف:"السباق مازال مستمراً، لو تعثرنا في 3 مباريات سندخل في نفس الدوامة مرة أخرى، وحتى لو فزنا لا يمكن الحكم والحديث عن الفوز بالبطولة في شهر نوفمبر".

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وأما عن مستواه:"بكل أمانة لا أهتم بما يتوقعه الناس مني طالما أنجح في تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي، التوقعات تضع ضغوط إضافية وتؤثر على مستواك بالسلب".

ويلعب ليفربول ضد سيتي يوم الأحد وهو في المركز الأول بجدول البريميرليج بـ31 نقطة، مقابل 25 نقطة للضيوف في المركز الثاني.