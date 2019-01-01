ليفربول يواجه فرضية الاستبعاد من كأس كاراباو

ليفربول عبر للدور التالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إنجليزية أن ليفربول يواجه فرضية الاستبعاد من بطولة كأس كاراباو على إثر خطأ إداري، الأمر الذي رد عليه بطل أوروبا.

وفاز الريدز منتصف الأسبوع الماضي على إم كي دونز بهدفين نظيفين، وشارك الفريق بتشكيل معظمه من الاحتياطيين والشباب.

وذكرت "أتلتيك" أن هناك لاعباً ممن أشركهم المدرب يورجن كلوب يخالف معايير الانتقالات الدولية، ولم يكن مصرحاً له باللعب بعد.

وأوضح التقرير أن تحقيقاً تم فتحه مع ليفربول بخصوص الواقعة، وأن العقوبة قد تكون الاستبعاد من المسابقة واعتباره خاسراً للقاء.

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ورد ليفربول في بيان رسمي قائلاً: "النادي يعي احتمالية وجود أمر إداري يتعلق بأحد لاعبي الفريق، ونحن نعمل مع السلطات المعنية لتوضيح الحقائق".

وسبق وعوقب سندرلاند في 2014 بغرامة مالية على إثر واقعة مشابهة ضد نفس الفريق إم كي دونز، وذلك عندما أشرك لاعباً غير مقيد دولياً بعد.

وأوقعت القرعة ليفربول في مواجهة أرسنال ضمن الدور الرابع من كأس كاراباو بالشهر المقبل.