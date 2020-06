موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ديربي من أقوى ديربيات الدوري الإنجليزي الممتاز وربما العالم كله يجمع بين ليفربول ومضيفه إيفرتون على ملعب جوديسون بارك يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تُقام ضمن فعاليات الجولة الثلاثين من البطولة، وهي الأولى للفريقين بعد عودة النشاط من توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

الفوز مهم لزملاء محمد صلاح من أجل الإسراع في الاقتراب من حمل درع البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، فيحتاج الريدز فقط 6 نقاط ويُعلن بطلًا للمسابقة التي يتصدرها حاليًا برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي.

في الوقت نفسه فإن إيفرتون حاله تبدل 180 درجة منذ وصول كارلو أنشيلوتي في يناير الماضي لقيادته، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المراكز المؤهلة لأحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

سجل أنشيلوتي أمام كلوب يصب في مصلحة المدرب الإيطالي، فهو من القلائل الذين تمكنوا من إيقاف ليفربول هذا الموسم وكان ذلك عن توليه تدريب نابولي بدوري أبطال أوروبا، بينما ثأر الألماني لهذه الهزيمة بالانتصار بالشباب في كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفٍ نظيف بعد أسابيع من وصول مدرب ميلان التاريخي لتدريب التوفيز.

بجانب إثارة "ديربي الميرسيسايد" الذي يُعتبر من أكثر الديربيات قوة في أوروبا وإنجلترا، فمباراة جانبية أخرى على الخطوط بين محنك إيطالي لا يختلف عليه اثنان وبين ألماني فيلسوف أخضع البريميرليج أخيرًا لصالح ليفربول وصنع منهم فريقًا لا يُقهر، تُزيد من الأمور متعة وشغفًا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة..

ستقام مباراة ليفربول وإيفرتون مساء الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ميلاديًا، الموافق 29 شوال 1441 هجريًا على ملعب جوديسون بارك.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة رقم 2 لنقل أحداث المباراة.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

سيغيب عن صفوف ليفربول الثلاثي شيردان شاكيري وأوكسليد تشامبرلين وناثانيل كلاين بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام إيفرتون.

