أندية الدوري الإنجليزي تُجمع على استكمال البطولة

أنباء سعيدة لعشاق ليفربول بالحصول على اللقب الغائب

أجمعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على استكمال الموسم الحالي وعدم الاتجاه لقرار الإلغاء، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

المسابقة توقفت في شهر مارس الماضي، مثل معظم البطولات في مختلف أنحاء العالم، نظراً للانتشار السريع للفيروس المميت ووصوله للرياضيين.

العديد من الاجتماعات تم عقدها منذ هذه الفترة، لبحث الخطة الأنسب من أجل عودة النشاط مرة أخرى، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن اجتماع اليوم الجمعة، الذي أقيم بين الأندية بمكالمة فيديو عبر الإنترنت، تم التوصل فيه لاستكمال الموسم واستبعاد فكرة الإلغاء.

وأما بالنسبة لمقترح إنهاء الموسم الحالي في 30 يونيو، وأزمة عقود اللاعبين وتخفيض الأجور، وباقي التفاصيل الأخرى، تم تجاهلها تماماً خلال اجتماع اليوم .

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للبريميرليج:"نحن ندرك جيداً التأثير السلبي لكورونا على الجميع، والآن كل ما نحاوله فعله بالتعاون مع الأندية، هو مناقشة كل السيناريوهات المطروحة لعبور الأزمة".

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وأضاف:"نتعاون مع ملاك الأندية وحملة الأسهم، وهدفنا هو استكمال الموسم بأنسب طريقة ممكنة، مع توفير جميع سبل الأمان مع الحكومة الإنجليزية لأن الصحة العامة تأتي فوق كل شيء".

وتأتي هذه الأنباء كخبر سار لجماهير ليفربول، حيث تنتظر بفارغ الصبر تتويج فريقها بالبطولة لأول مرة منذ 30 سنة، حيث يحتل الريدز صدارة النسخة الحالية بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة بعد 29 جولة.