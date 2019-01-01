كلوب: من يهتم بتحليل المباراة؟ كانت ليلة لا تُنسى

حالة من السعادة لدى المدرب الألماني عقب إسقاط أرسنال بكأس الرابطة

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن سعادته بفوز فريقه على أرسنال بركلات الترجيح، بعد التعادل 5/5 في الوقت الأصلي لدور الـ16 من كأس الرابطة.

ليفربول نجح في التأهل لدور الثمانية من البطولة، عقب فوز دراماتيكي، وخماسية أحرزها ديفوك أوريجي "هدفين"، وهدف لكل من أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وشكودران موستافي بالخطأ في مرماه.

وأما أهداف أرسنال فأحرزها جابريل مارتينيلي هدفين، وهدف لكل من لوكاس توريرا وماتيلاند نايلز وجو ويلوك، بينما أهدر داني سيبايوس ركلة جزاء تسببت في خسارة فريقه.

كلوب قال عقب الفوز:"لقد قمنا ببعض الأخطاء خاصة من ناحية التمرير، دفاعنا لم يكن مغلقاً بالشكل المطلوب".

وأضاف:"يمكني الحديث عن العديد من الجوانب التكتيكية الليلة، ولكن من يهتم؟ إنها ليلة لا تنسى بعد هذا الفوز".

وتابع:"اللعب في أنفيلد يعتبر حلماً للعديد من اللاعبين، الشباب استغلوا الفرصة يجب ونجحنا في تسجيل خماسية رائعة".

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وأما عن مستوى الشباب:"الحارس كيهلير موهبة استثنائية، كذلك ويليامز مميز في العرضيات، جونز؟ لقد كان قراري بمنحه ركلة الجزاء الأخيرة".

واستكمل:"لو لم تفز الجميع سينسى هذه الليلة خلال 3 سنوات، لكن الكل سيتذكر المباراة الآن بعد هذا الانتصار المذهل".

يذكر أن المباراة القادمة لليفربول ستكون أمام أستون فيلا يوم 2 نوفمبر بالدوري الإنجليزي.