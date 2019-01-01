ليون يعلن ترحيبه برحيل فقير

النجم الفرنسي ربما ينتقل للدوري الإنجليزي

كشف جونينيو بيرنامبوكانو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، عن ترحيبه ببيع نبيل فقير عن الفريق هذا الصيف.

فقير ارتبط أكثر من مرة بمغادرة ليون، وكان قريباً جداً من الانضمام لليفربول بسوق الانتقالات الماضي.

التكهنات مستمرة حول مستقبل الفرنسي، وسط أنباء حول اهتمام من توتنهام وأرسنال وروما بضمه.

جونينيو علق على تلك الإمكانية قائلاً:"في الوقت الحالي اللاعب الوحيد الذي يمكنه المغادرة هو فقير".

وأضاف:"تحدثنا معه أنا والمدرب عن العديد من الأشياء الشخصية وبعض النقاط التي تخص مستقبله".

وتابع:"من الصعب جداً إقناعه بالاستمرار معنا فهو حاصل على كأس العالم وجيله غادر لأندية أخرى".

يذكر أن ليون تخلى ببداية سوق الانتقالات الحالي عن ظهيره فيرلاند ميندي لريال مدريد.